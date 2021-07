Am 30. Juli hat die Zumtobel Group ihre 45. ordentliche Hauptversammlung unter Leitung der Aufsichtsratsvorsitzenden Karin Zumtobel-Chammah abgehalten. Die anwesenden stimmberechtigten Aktionäre oder deren Vertreter repräsentierten rund 53,6 % des Grundkapitals der Aktiengesellschaft. Im Geschäftsjahr 2020/21 konnte die Zumtobel Group einen Gewinn von 45,6 Mio. Euro erwirtschaften, wobei der Gesellschaft auch ein positiver Sondereffekt aus latenten Steuern zu Gute kam. An diesem Erfolg sollen auch die Aktionäre teilhaben. Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat folgend beschloss die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020/21 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro pro Aktie. Dies entspricht - nach Bereinigung des Sondereffekts aus latenten ...

