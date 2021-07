DJ PTA-News: Nowea Energy Inc.: Evaluierung der Lithium-Bor-Lagerstätte - Weitere Spezialisten hinzugezogen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reno, NV (pta047/30.07.2021/15:30) - NOWEA ENERGY Inc. freut sich bekannt geben zu können, dass sich die Gesellschaft in einem sehr frühen Stadium an einem der, wie es sich zwischenzeitlich herausstellt, voraussichtlich größten Lithium- und Bor-Vorkommen in Europa und auch weltweit beteiligt hat.

Die Ergebnisse aus dem Explorations-Bohrprogramm deuten auf eine weiterhin wachsende Lagerstätte hin. Diese Daten werden von anerkannten Spezialisten bewertet und in Zahlen übersetzt. Da es sich bei der Vorbereitung und Ingangsetzung einer potenziellen Mine um ein sehr komplexes Thema handelt, benötigt die seriöse Aufbereitung der Daten entsprechend Zeit. Hier geht Qualität vor Eile. Die gute Nachricht ist, dass diese Prozesse wohl bald abgeschlossen werden können.

PricewaterhouseCoopers PwC, verantwortlich für die finanzielle Evaluierung dieses Projektes, hat eines der weltweit wohl am meisten auf Lithium-Bor-Minen spezialisierte Unternehmen, die Firma Roskill ( https://roskill.com/ ) hinzugezogen um die Zahlen nochmals zu überprüfen und die Finanzplanung, Umsatz- und Gewinnschätzungen, sowie voraussichtlichen Ergebnisse abzusichern.

Der Report von Roskill wird Anfang August erwartet. Dies bedeutet, dass PwC seinen Abschlussbericht inklusive einer Unternehmensbewertung voraussichtlich rund vier bis sechs Wochen danach finalisieren und bereitstellen kann.

Diese Bewertungen bilden die Grundlagen für das dann zu erstellende Sachwertgutachten, welches NOWEA in die Lage versetzen wird, diese Vermögenswerte in eine börsennotierte Gesellschaft einzubringen und Aktien an die bestehenden NOWEA-Aktionäre auszuschütten. NOWEA kann und will diesbezüglich weder einen Zeitpunkt, noch eine Zahl nennen. Das Management der NOWEA ist jedoch extrem zuversichtlich, dass das zu erwartende Ergebnis alle involvierten Parteien und Personen mehr als zufrieden stellen wird.

Investor Relations /30. Juli 2021

Über NOWEA ENERGY Inc.: NOWEA ENERGY ist eine Investment und Private Equity Gesellschaft mit starkem Fokus auf aufstrebende, innovative Unternehmen. Insbesondere Wachstumsunternehmen im Energiesektor bieten wir Kapital und Expertise kombiniert mit eine breiten Palette an Dienstleistungen. Innovative Unternehmen aus verschiedenen Zukunftsbranchen, wie Mobilität, E-Mobilität, Energie, Mining (strategische Rohstoffe) sowie Smart-Home und Industrie 4.0, stehen hierbei im Mittelpunkt. Weitere Informationen erhalten Sie ggfs. im Internet unter " https://noweaenergy.com/ ".

Disclaimer/Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen/Risikohinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Prognosen über mögliche zukünftige Ereignisse oder die mögliche zukünftige finanzielle Entwicklung der Gesellschaft. Alle Aussagen, die nicht aktuelle und historische Fakten und Bedingungen in dieser Mitteilung sind, einschließlich aller Aussagen über unsere zukünftige Ertrags- und Finanzlage, unsere Geschäftsstrategie, unsere Pläne und unsere Ziele für zukünftige Operationen, sind zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung). Diese Aussagen sind nur Vorhersagen und spiegeln unsere gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren auf Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die jederzeit geändert werden können. Alle Aussagen, Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, und/oder Annahmen welche zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können zudem durch die Verwendung von Wörtern wie beispielsweise "erwarten", "werden", "antizipieren", "schätzen", "glauben" oder durch Aussagen identifiziert werden, die darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "sollen". Obwohl wir glauben, dass unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können diese Pläne, Absichten und Erwartungen möglicherweise nicht erreicht werden. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von denen abweichen, die in den in dieser Mitteilung und/oder in unseren eventuellen anderen Unterlagen und Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, ausgedrückt oder impliziert sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den Safe Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Mitteilung hat ausschließlich informatorischen Charakter. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung oder anderweitigem Erwerb von Aktien der Gesellschaft noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Aktien dar und ist auch nicht in diesem Sinne auszulegen. Die Versendung oder Verteilung dieser Information kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. In einem derartigen Fall obliegt es der entsprechenden Person, sich über etwaige geltende Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

(Ende)

Aussender: Nowea Energy Inc. Adresse: 200 S Virginia St 8th Floor, 89501 Reno, NV Land: Vereinigte Staaten Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +1 775 686-2400 E-Mail: ir@noweaenergy.com Website: www.noweaenergy.com

ISIN(s): US67012L1089 (Aktie) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1627651800475 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2021 09:30 ET (13:30 GMT)