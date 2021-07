Perth (Western Australia), 30. Juli 2021. Brookside Energy Limited (ASX: BRK) ("Brookside" oder das "Unternehmen") freut sich, die nachfolgende Zusammenfassung der Aktivitäten des Unternehmens im zweiten Quartal 2021 bereitzustellen.

Höhepunkte

- Das Unternehmen hat das mit Spannung erwartete Bohrloch Jewell erfolgreich gebohrt. Die Förderverrohrung wurde in weiterer Folge als Vorbereitung auf Beginn von Fertigstellungsarbeiten eingebracht, gesetzt und zementiert. Alle Arbeiten wurden planmäßig, sicher und ohne Zwischenfälle abgeschlossen.

- Der US-Großkonzern ExxonMobil, ist über seine Tochtergesellschaft XTO Energy Inc. ("XTO"), und Citation Oil and Gas Corp. (Citation), eines der größten privaten Öl- und Gasunternehmen in den USA, sind mit Brookside eine Partnerschaft hinsichtlich einer Arbeitsbeteiligung beim Bohrloch Jewell eingegangen.

- Die Arbeiten an den Oberflächen-Förderanlagen, einschließlich der Tankbatterie, der Öl- und Gasabscheider sowie der Gasleitung zu einer nahe gelegenen Verkaufsleitung, haben als Vorbereitung auf den Betrieb und die Förderung des Bohrlochs Jewell begonnen.

- Der Erwerb von elf produzierenden Bohrlöchern und entsprechenden PDP-Reserven beim Aktivum STACK, der im ersten Quartal 2021 gemeldet wurde, wurde erfolgreich abgeschlossen.

- Die Pachtanlage Anadarko wurde vollständig zurückgezahlt und nach dem Ende des Quartals stillgelegt. Das Unternehmen ist nun schuldenfrei, verfügt über einen starken Kassenstand sowie steigende Einnahmen aus dem Öl- und Gasverkauf.

- Die Notierung an der Frankfurter Börse unterstützt die Strategie des Unternehmens, seine Investorenbasis in Übersee in einer Zeit zu erweitern, in der sich die Ölpreise weltweit erholen, und das Unternehmen hat mit dem Beginn der Bohrung des bedeutsamen Bohrlochs Jewell einen entscheidenden Meilenstein gesetzt.

- Verkaufserlöse in Höhe von etwa 606.000 A$ für das Quartal bei einem Nettovolumen von 12.410 BOE.

Über Brookside Energy Limited

Brookside Energy Limited ist eine australische Aktiengesellschaft, die an der australischen Börse (ASX: BRK) und an der Frankfurter Börse (FWB: 8F3) notiert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet, um sich auf die zentrale Region der USA zu konzentrieren, wo es dank seiner intensiven und geschätzten Beziehungen mit den lokalen Gemeinden zusammenarbeiten kann, um durch die sichere und effiziente Erschließung von Energieressourcen nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung zu gewährleisten. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erschließung und nicht auf die Exploration und generiert durch einen disziplinierten Portfolio-Ansatz hinsichtlich des Erwerbs und der Erschließung von Öl- und Gasaktiva sowie durch die Verpachtung und Erschließung von Landmöglichkeiten einen Aktionärswert. Die US-Tochtergesellschaft des Unternehmens und der operative Betreiber, Black Mesa, ist ein erfahrener Operator in der zentralen Region, der Möglichkeiten identifiziert und die Erschließung für Brookside durchführt. Unser Geschäftsmodell sorgt für eine effektive Risikoverteilung und bietet kommerzielle Anreize, um den Wert für beide Parteien zu maximieren.

Zusammenfassung von Unternehmens- und Finanzangelegenheiten

Aktienkurs (A$) 0,032 $ Vierteljährlicher Umsatz1 (A$) 606.000 Ausgegebene Aktien 2.976.918.308 Barmittel (A$) 7.400.000 Ausgegebene Optionen 1.575.131.713 Produzierende Bohrlöcher 31 Marktkapitalisierung (A$) ca. 95.200.000 $ Förderung2 (BOE/Tag) 136

Schwerpunktlegung auf Anadarko Basin

Anadarko Basin (Oklahoma)

Das Anadarko Basin ist ein geologisches Ablagerungs- und Strukturbecken im Westen von Oklahoma, das reich an Erdöl und Erdgas und im Allgemeinen gut erkundet (reif) ist. Das Becken ist eine erprobte Öl- und Gaserschließungsprovinz mit einer bedeutsamen bestehenden Infrastruktur für die Öl- und Gasgewinnung und -beförderung, einem konkurrenzfähigen und äußerst erfahrenen Öl- und Gasdienstleistungssektor sowie einem günstigen regulatorischen Umfeld. Der Schwerpunkt der jüngsten Aktivitäten (in den vergangenen sechs Jahren) lag vor allem auf zwei erstklassigen Öl- und Gasvorkommen: STACK und SCOOP. Die Projekte STACK (Sooner Trend, Anadarko Basin, Canadian und Kingfisher Counties) und SCOOP (South Central Oklahoma Oil Province) werden mittels moderner Horizontalbohr- und Fertigstellungstechniken erschlossen, die die Formationen aus dem Mississippium (die über dem Woodford Shale liegen) und den Woodford Shale selbst (das organisch reiche Muttergestein für die Kohlenwasserstoffe im Becken) anpeilen. SWISH AOI ist ein interessantes Gebiet im Zentrum des Aktivums SCOOP, das vom Partner und Leiter der US-Betriebe von Brookside, Black Mesa Energy, identifiziert und benannt wurde (siehe Abbildung 1).

Abb. 1: Anadarko Basin (Oklahoma) (Aktiva STACK und SCOOP)

Auf Basis von Barmitteln gemeldet Die Nettoförderung ist das Volumen, das der Arbeitsbeteiligung des Unternehmens abzüglich Lizenzgebühren zuzuschreiben ist.

Die 3 Eckpfeiler von Brookside

In diesem Quartal verzeichnete das Unternehmen bei allen drei Eckpfeilern - Bohrbetrieb, Erwerb von produzierenden Konzessionsgebieten sowie Land und Pacht - beträchtliche Aktivitäten. Eines der bedeutsamsten und aufregendsten Ereignisse in diesem Quartal war die erfolgreiche Bohrung des bahnbrechenden Bohrlochs Jewell 13-12-1S-3W SXH1 (das "Bohrloch Jewell") (siehe Abbildung 2).

Abb. 2: SWISH-Aktivitätenkarte mit dem Standort der DSUs von Brookside

Bohrungen und Fertigstellungsaktivitäten

Das Unternehmen ist an siebenunddreißig Bohrungen beteiligt, die auf die produktiven Formationen des Anadarko-Beckens abzielen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Bohrungen des Unternehmens und Working Interest (WI) in den SCOOP- und STACK-Gebieten im Anadarko Basin, Oklahoma

Hinweis: Die Prozentsätze der Arbeitsbeteiligung können sich vorbehaltlich der endgültigen Zusammenlegung ändern.

Bohrloch Jewell 13-12-1S-3W SXH1

Brookside kann auf ein äußerst arbeitsintensives Quartal zurückblicken, in dem das Bohrloch Jewell als Vorbereitung auf den Abschluss erfolgreich gebohrt und verrohrt wurde.

Am 1. April gab Brookside bekannt, dass es ein IADC Drilling Bid Proposal sowie einen Daywork Drilling Contract mit Latshaw Drilling Company ("Latshaw") mit Sitz in Oklahoma unterzeichnet hat. Dies folgte auf eine Pressemitteilung vom 14. April, wonach die Errichtung der Bohrplatte für Jewell abgeschlossen und die Leitung verlegt worden war. Latshaw Rig 14 wurde in der Woche vom 4. Mai zum Standort transportiert und das Bohrloch Jewell wurde am 8. Mai gebohrt (Abbildungen 3 und 4).

Am 9. Juni, knapp einen Monat nach Bohrbeginn, hatte das Bohrloch Jewell eine Gesamttiefe von etwa 14.100 ft erreicht, der Förderrohrstrang war erfolgreich eingebracht, gesetzt und zementiert worden, um den Beginn der Fertigstellungsarbeiten vorzubereiten, und die Arbeiten an den Oberflächeneinrichtungen hatten begonnen.

Die Oberflächen-Förderanlagen umfassen einen 48" mal 10' großen, horizontalen beheizten Dreiphasen-Abscheider, eine 6' mal 20' große, vertikale Heizung sowie einen 30" mal 10' großen, vertikalen Abscheider. Die Lagertanks wird aus sechs 400-bbl-Lagertanks bestehen. Die Lagertanks und die Prozessbehälter werden in einem Stahldeich aufgestellt, der den Umweltvorschriften entspricht. Die Arbeiten hinsichtlich der Errichtung einer etwa 2.700 ft langen 6"-Gasleitung vom Bohrloch Jewell zu einem Anschlusspunkt an eine nahegelegene Gasverkaufsleitung haben ebenfalls begonnen.

Abb. 3: Latshaw-Rig 14 (Bild mit freundlicher Genehmigung von Latshaw Drilling)

Abb. 4: Bohrbeginn von Bohrloch Jewell

US-Großkonzern beteiligt sich an Jewell-Land

Am 29. Juni gab Brookside bekannt, dass der US-Großkonzern ExxonMobil über seine Tochtergesellschaft XTO Energy Inc. beschlossen hat, sich an der Jewell-DSU zu beteiligen, indem er eine 4,5-%-Arbeitsbeteiligung übernimmt. Darüber hinaus hatte sich Citation Oil and Gas Corp., eines der größten privaten Öl- und Gasunternehmen in den USA, dazu entschlossen, eine 2,3-%-Arbeitsbeteiligung zu übernehmen. Eine weitere Arbeitsbeteiligung von 5,7 % wird von einer Kombination aus außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen und kleineren privaten Öl- und Gasunternehmen übernommen.

Die Beteiligung an der Jewell-DSU beinhaltet eine gleichwertige Arbeitsbeteiligung am bedeutsamen Bohrloch Jewell 13-12-1S-3W SXH1 (das "Bohrloch Jewell") sowie die Möglichkeit, sich an zukünftigen Bohrungen in dieser DSU zu beteiligen. Die Möglichkeit zur Beteiligung dieser großen Unternehmen war nicht nur ein bedeutsames Vertrauensvotum für die Qualität des Landes von Brookside im Süden von SCOOP, sondern auch eine enorme Bestätigung für Black Mesa als Betreiber der DSU sowie dessen technische und betriebliche Fähigkeit, das Maximum an Öl- und Gasreserven auf die effizienteste Weise zu fördern.

Förderung und Cashflow

Die Förderung sowie der Verkauf von Erdöl und Erdgas wurden in diesem Quartal fortgesetzt. Die Nettoförderung (Volumina, die der Arbeitsbeteiligung des Unternehmens abzüglich Lizenzgebühren zuzuschreiben sind) ist im Folgenden zusammengefasst.

Beschreibung Gesamt Nettoölvolumen (bbl) 1.505 Nettogasvolumina (Mcf) 65.428 Nettovolumen (BOE) 12.410 Durchschnittliche Tagesförderung 136

Der Cashflow von Betriebsaktivitäten für das Quartal beinhaltete Einnahmen aus Verkäufen in Höhe von 606.000 A$ (beachten Sie, dass die Einnahmen aus Verkäufen auf Barmittelbasis gemeldet werden, während die im Aktivitätenbericht gemeldeten Nettoeinnahmen auf Basis der im Quartal produzierten Volumina auf angelaufener Basis gemeldet werden). Die vierteljährlichen Abflüsse in Zusammenhang mit der Förderung (LOE), den Personalkosten sowie den Verwaltungs- und Unternehmenskosten beliefen sich auf insgesamt 689.000 A$. Dies beinhaltete einmalige Aufwendungen in Höhe von etwa 200.000 A$, die in erster Linie mit der Notierung der Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Börse und den Registrierungskosten hinsichtlich der Umwandlung der notierten Optionen in Zusammenhang stehen. Die vierteljährlichen Abflüsse für Investitionsaktivitäten beliefen sich auf insgesamt 2.545.000 A$ und beinhalteten Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Erwerb von Pachtgrundstücken und Rechtsgutachten, JIBs sowie Bohr- und Abschlusskosten.

Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass sich der in Anhang 5B unter Abschnitt 6, Zahlungen an nahestehende Personen des Unternehmens und deren verbundene Unternehmen, angegebene Betrag ausschließlich auf die während des Quartals geleisteten Zahlungen von Honoraren an Mitglieder des Board of Directors in Höhe von 83.000 A$ bezieht.

- ENDE -

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors von Brookside Energy Limited zur Veröffentlichung genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Katherine Garvey

Company Secretary

Brookside Energy Limited

Tel: (+61 8) 6489 1600

katherine@brookside-energy.com.au

Zukunftsgerichtete Aussagen und andere Haftungsausschlüsse

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind lediglich Prognosen und unterliegen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die außerhalb der Kontrolle von Brookside Energy Limited ("Brookside Energy" oder "das Unternehmen") liegen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören Rohstoffpreise, Währungsschwankungen, wirtschaftliche und finanzielle Marktbedingungen in verschiedenen Ländern und Regionen, Umweltrisiken und gesetzliche, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, politische Risiken, Projektverzögerungen oder -entwicklungen, Genehmigungen und Kostenschätzungen. Die tatsächlichen Werte, Ergebnisse oder Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in dieser Mitteilung ausgedrückt oder impliziert werden. In Anbetracht dieser Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Vorbehaltlich weiter bestehender Pflichten nach geltendem Recht und den ASX-Kotierungsrichtlinien übernimmt Brookside Energy keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu berücksichtigen, auf denen eine solche zukunftsgerichtete Aussage beruht.

Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung dar. Weder diese Mitteilung noch die darin enthaltenen Informationen stellen ein Angebot, eine Einladung, eine Aufforderung oder eine Empfehlung in Bezug auf den Kauf oder Verkauf von Aktien in irgendeinem Rechtsgebiet dar. Aktionäre sollten sich nicht auf diese Mitteilung verlassen. Diese Mitteilung berücksichtigt nicht die besonderen Anlageziele, finanziellen Mittel oder sonstigen relevanten Umstände einer Einzelperson, und die Meinungen und Empfehlungen in dieser Mitteilung sind nicht als Empfehlungen bestimmter Anlagen für bestimmte Personen gedacht. Alle Wertpapiertransaktionen sind mit Risiken verbunden, zu denen (unter anderem) das Risiko nachteiliger oder unvorhergesehener Markt-, Finanz- oder politischer Entwicklungen gehört.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. darauf, alle Informationen zu enthalten, die ihre Empfänger benötigen, um sich ein fundiertes Urteil über Brookside Energy zu bilden. Sie sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und ihre eigene Analyse durchführen, um sich von der Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen und Meinungen zu überzeugen.

Soweit gesetzlich zulässig, gibt das Unternehmen keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Aussagen, Meinungen, Schätzungen, Prognosen oder sonstigen Darstellungen. Es wird keine Verantwortung für Fehler oder Versäumnisse in dieser Mitteilung übernommen, die auf Fahrlässigkeit oder andere Gründe zurückzuführen sind.

Über Brookside Energy Limited

Webseite http://www.brookside-energy.com.au

ÜBER BLACK MESA ENERGY LLC

Black Mesa, eine von Brookside kontrollierte Tochtergesellschaft, ist eine in Oklahoma ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die gegründet wurde, um Möglichkeiten im vorgelagerten Öl- und Gassektor auf dem Festland der USA zu identifizieren und zu nutzen. Black Mesa wurde durch ein Abkommen zwischen der Tulsa Equity Group, BRK Oklahoma (einer 100-%-Tochtergesellschaft von Brookside Energy Limited) und den Incentive Members von Black Mesa kapitalisiert. Black Mesa verfolgt eine ertragsorientierte, disziplinierte Strategie, die auf den Erwerb von produzierenden Konzessionsgebieten, risikoärmeren Erschließungsbohrungen sowie größeren Landaktiva bzw. Konzepten der Einstiegsklasse ausgerichtet ist. Black Mesa nutzt die umfassende Erfahrung seines Führungsteams und seines Boards mit den neuesten Technologien und Datensätzen, die zur Identifizierung und Bewertung von Möglichkeit verfügbar sind.

Webseite: http://www.blkmesa.com

APO WI After pay out working interest /Nach Auszahlung der Betriebsbeteiligung AFIT After Federal Income Tax / Nach Abzug der staatlichen Einkommensteuer AOI Area of Interest / Interessengebiet BBL Ein Ölfass, ein Volumen von 42 US-Gallonen BFIT Before Federal Income Tax / Vor Abzug der staatlichen Einkommensteuer BOE Barrels of Oil Equivalent / Öläquivalent COPAS Council of Petroleum Accountants Societies / Rat der Erdöl-Wirtschaftsprüfer Entwicklungseinheit Development Unit (Entwicklungseinheit) oder Drilling Spacing Unit (Einheit Bohrabstand) beschreibt das geografische Gebiet, in dem ein erstes Öl- und/oder Gas-Bohrloch ausgeführt wurde und in dem aus der geologischen Formation in bestimmten, aufgelisteten Abständen produziert wurde. Die Spacing Unit vergemeinschaftet alle Inhaber von Beteiligungen zum Zwecke der Teilung von Öl- und/oder Gasproduktion aus den Bohrlöchern in der Einheit. Eine Spacing Order (Abstandsordnung) legt die Größe der Einheit fest, benennt die in der Einheit enthaltenen Formationen; unterteilt die Besitzverhältnisse in der Einheit in Bezug auf die Formationen in "Royalty-Beteiligung" und "Betriebsbeteiligung". Nur ein Bohrloch kann in einer gemeinsamen Förderquelle gebohrt und abgeschlossen werden. Zusätzliche Bohrlöcher können in einer Development Unit gebohrt werden, aber nur nachdem eine Verordnung zur erhöhten Dichte von der Oklahoma Corporation Commission erlassen wurde. DSU Eine Drilling Spacing Unit (Bohrabstandseinheit) bezieht sich auf das Gebiet, das einem Bohrloch zugewiesen wird, an dem eine Erdölgesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat und mindestens ein Bohrloch bohren wird. JIB Gemeinsame Abrechnung MBOE 1,000 barrels of oil equivalent / 1.000 Barrel Öläquivalent Mcf 1,000 cubic feet / 1.000 Kubikfuß MMboe 1,000,000 barrel of oil equivalent / 1 Million Barrel Öläquivalent NPV10 Net present value of future net revenue/ Barwert der zukünftigen Nettoeinnahmen unter Verwendung eines Diskontsatzes von 10 % PDP Proved Developed Producing Reserves / Nachgewiesene erschlossene produzierende Reserven Pooling Agreements /Pooling-Vereinbarungen Die Pooling-Vereinbarungen ermöglichen die Entwicklung von Öl- und Gas-Bohrlöchern und Bohreinheiten. Diese bindenden Pooling-Vereinbarungen werden zwischen dem Unternehmen und den Betreibern abgeschlossen PUD Proved Undeveloped Reserves / Nachgewiesene unerschlossene Reserven Reserve Categories/ Reservenkategorien Diese Reservenkategorien werden nach den Messwerten 1P, 2P und 3P summiert, die alle Reservenarten beinhalten: "1P-Reserven" = nachgewiesene Reserven (nachgewiesene erschlossene Reserven + nachgewiesene unerschlossene Reserven).

"2P-Reserven" = 1P (nachgewiesene Reserven) + wahrscheinliche Reserven, daher "nachgewiesen UND wahrscheinlich". "3P-Reserven" = die Summe aus 2P (nachgewiesene Reserven + wahrscheinliche Reserven) + mögliche Reserven, alle 3Ps "nachgewiesen UND wahrscheinlich UND möglich STACK Sooner Trend Anadarko Basin Canadian and Kingfisher Counties - Öl- und Gas-Projekt im Anadarko Basin, Oklahoma SCOOP South Central Oklahoma Oil Province - Öl- und Gas-Projekt im Anadarko Basin, Oklahoma SWISH AOI Beschreibung des Interessengebiets Brookside im Projekt SCOOP Working Interest/ Betriebsbeteiligung Beteiligung an einem Pachtobjekt, die den Inhaber zur Exploration, Bohrung und Öl- und Gasproduktion in einem Teil der Liegenschaft berechtigt. Inhaber von Betriebsbeteiligungen sind verpflichtet, entsprechend anteilige Kosten in Bezug auf Pacht, Bohrarbeiten, Produktion und Betrieb eines Bohrlochs oder einer Einheit zu zahlen.

