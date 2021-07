DGAP-News: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Finanzierung

CECONOMY AG implementiert Finanzierungsstruktur nach Pandemie: Ablösung des KfW-Konsortialkredits durch neue, an Nachhaltigkeitskriterien gebundene Kreditlinie Düsseldorf, 30. Juli 2021 - Die CECONOMY AG ("CECONOMY") hat mit der Beendigung des syndizierten revolvierenden Kreditvertrags mit Beteiligung der KfW und der Implementierung von neuen an Nachhaltigkeitskriterien gebundenen syndizierten revolvierenden Kreditfazilitäten ihre Finanzierungsstruktur nach der Pandemie aufgestellt. Die Kreditfazilität in Höhe von 1,7 Mrd. € des bestehenden Konsortialkreditvertrags mit Beteiligung der KfW wurde Mitte Mai 2020 während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie abgeschlossen und ergänzte die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Kreditlinien von CECONOMY in Höhe von 980 Mio. €. Sie diente als Back-up-Linie und wurde nie in Anspruch genommen. Den Grundstein für die langfristige Finanzierungsstruktur nach der Pandemie hatte das Unternehmen bereits im Mai dieses Jahres mit der Unterzeichnung neuer ESG-gebundener revolvierender Kreditlinien in Höhe von 1,06 Mrd. € gelegt. Die neuen Fazilitäten haben ein unterschiedliches Fälligkeitsprofil und sind aufgeteilt in eine erste fünfjährige Tranche mit einem Volumen von 707 Mio. € und eine erste dreijährige Tranche mit einem Volumen von 353 Mio. €. Darüber hinaus hat CECONOMY im Juni dieses Jahres eine erste fünfjährige unbesicherte Anleihe in Höhe von 500 Mio. € begeben und damit seine langfristige Finanzierungsstruktur weiter gestärkt. Mit der kürzlich erfolgten Begebung der fünfjährigen vorrangig unbesicherten Anleihe und der Implementierung der neuen ESG-gebundenen syndizierten revolvierenden Kreditfazilität schließt CECONOMY seine Finanzierungsstruktur nach der Pandemie ab. Die neue Struktur unterstreicht die umsichtige Finanzpolitik von CECONOMY, die es dem Unternehmen erlaubt, den Liquiditätsbedarf auch in Ausnahmezeiten zu decken.



Über CECONOMY Die CECONOMY AG vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist führend für Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Kontakt CECONOMY AG

Kaistr. 3

40221 Düsseldorf Communications, Public Policy & Sustainability Telefon +49 (0) 151 5822-4202

Email presse@ceconomy.de Investor Relations Telefon +49 (0) 211 5408-7222

Email IR@ceconomy.de Creditor Relations Telefon +49 (0) 211 5408-7245

Email creditor-relations@ceconomy.de



