Baden-Baden (ots) - Thomas Gottschalk lädt auch in der zweiten Staffel jeweils drei prominente Gäste ein, um mit ihnen eine Zeitreise in das Jahr ihres achtzehnten Geburtstags zu unternehmen. Wie haben sie das wohl aufregendste Jahr ihres Lebens verbracht? Haben sich ihre Träume und Wünsche erfüllt, die sie damals hatten? Gemeinsam mit Thomas Gottschalk erinnern sie sich an ausgefallene Mode, große Musikhits, den ersten Liebeskummer und an Filmklassiker aus Kino und TV. Die ersten drei Promigeburtstage feiern Michaela May, Horst Lichter und Maite Kelly - sie reisen zurück in die Jahre 1970, 1980 und 1997. Das SWR Fernsehen zeigt die fünf neuen Ausgaben des Timetainment-Formats ab 4. August 2021 jeden Mittwoch um 20:15 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Shows in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/gottschalk-feiert-nochmal-18/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzE2/) abrufbar.Folge 4: Mittwoch, 4. AugustMit Michaela May (1970), Horst Lichter (1980) und Maite Kelly (1997).Folge 5: Mittwoch, 11. AugustMit Birgit Schrowange (1976), Anna Loos (1988) und Bülent Ceylan (1994).Folge 6: Mittwoch, 18. AugustMit Barbara Wussow (1979), Guido Cantz (1989) und Mareile Höppner (1995).Folge 7: Mittwoch, 25. AugustMit Sky du Mont (1965), Isabel Varell (1979) und Christiane Brammer (1983).Folge 8: Mittwoch, 1. SeptemberMit Christine Westermann (1966), ChrisTine Urspruch (1988) und Constantin Zöller (2005).Alle Folgen sind jeweils um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.Nach Ausstrahlung sind die Shows ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar:www.ardmediathek.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/gottschalk-feiert-promigeburtstage