Im Rahmen des Projekts NOX-Block sollen in Dortmund 320 Laternen-Ladepunkte entstehen. Die ersten 25 Exemplare sind nun betriebsbereit. Die Hardware liefert Ebee Smart Technologies, die Installation übernimmt das Konsortium StraBelDo (Straßenbeleuchtung Dortmund). An der Schmiedingstraße in der Dortmunder Innenstadt haben die Initiatoren dieser Tage die ersten Laternen-Ladepunkte in Betrieb genommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...