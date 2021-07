Vor dem Wochenende legt der DAX noch einmal den Rückwärtsgang ein. Zwischendurch sackte der deutsche Leitindex gar bis auf 15.440 Punkte ab - kann sich davon aber wieder etwas erholen und bewegt sich am Mittag bei 15.500 Punkten rund 0,8% im Minus. Damit schließt sich der DAX den Indizes aus Asien und den USA an, die ebenfalls Federn ließen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Amazon (WKN 906866) Als meistgehandelter Wert in Stuttgart sackt die Amazon-Aktie heute über 6% ab. Gestern ...

