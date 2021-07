In den vergangenen Tagen gab es Entspannung nach dem E-Learning-Schock; die Kurse von China-Aktien mit Tech- und Internet-Bezug erholten sich etwas. Am letzten Handelstag der Woche dominieren wieder negative Vorzeichen. Dazu beigetragen haben dürfte die Nachricht über eine neue Warnung der chinesischen Führung an 25 führende Tech-Konzerne des Landes.Chinas Führung hat Vertreter von Alibaba, Ant Group, Tencent, Meituan, Xiaomi vorgeladen, um bei den Unternehmen strengere Vorgaben zu Datensicherheit ...

