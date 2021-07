In der letzten Juli-Woche des Jahres (Kalenderwoche 30) liefern die Anleihen-Emittenten Eyemaxx Real Estate AG und die Ekosem-Agrar AG vorläufige Halbjahreszahlen. In beiden Fällen sorgen die Zahlen dafür, dass die zuletzt deutlich gefallenen Anleihen-Kurse beider Emittenten wieder steigen. So erwirtschaftet die Eyemaxx Real Estate AG im ersten Halbjahr 2020/21 nach IFRS einen Konzerngewinn von 0,8 Mio. Euro nach einem Verlust von 19,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und verbessert das EBIT auf 4,2 Mio. Euro. Auf Basis der vorläufigen Zahlen und der vorhandenen Projektpipeline rechnet Eyemaxx auch für das Gesamtjahr 2020/21 mit einem positiven Konzernergebnis, was den zuletzt tief gefallenen Anleihen-Kursen einen deutlichen Push gibt. Auch die Ekosem-Agrar AG meldet verbesserte vorläufige Zahlen im ersten Halbjahr 2021 und lässt damit die Kurse ihrer beiden Anleihen 2012/22 (ISIN DE000A1R0RZ5) und 2019/24 (ISIN DE000A2YNR08) ebenfalls steigen. Diese waren Anfang der Woche aufgrund ungeklärter Finanzierungsfragen mit zwei russischen Banken ...

