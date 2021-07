Heute hat Nicole wie meistens am Freitag Mick und Jürgen zum 3er Zoom geladen. Dabei geht es heute wie immer um alle wesentlichen Themenbereiche. China darf natürlich ebenso wenig fehlen wie die gestrigen Zahlen von Amazon und PayPal. Die Kursreaktionen waren sehr negativ. Wie geht es hier weiter? Mit viel Spannung wurde der Börsengang von Robin Hood erwartet. Doch verlief anders als gedacht und erhofft. Zahlen habe es auch von T-Mobile US und Fresenius. Wie vielen diese aus und wie geht es hier weiter? Und zu gewinnen gab es auch etwas. Wer der oder die Glückliche ist, erfahren Sie ebenfalls. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.