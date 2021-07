DJ Daimler beschließt Teilung - 65 Prozent des Lkw-Geschäfts geht an Aktionäre

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der zum Jahresende geplanten Aufspaltung des Daimler-Konzerns in einen Pkw- und einen Lkw-Hersteller sollen die Daimler-Aktionäre für je zwei eigene Aktien einen Anteil der Daimler Truck Holding in ihr Depot gebucht bekommen. Der jetzige Mutterkonzern will auf diese Weise 65 Prozent der Anteile an seine Anteilseigner übertragen, wie der Autokonzern in Stuttgart mitteilte. 35 Prozent behält Daimler, 5 Prozent der Aktien werden dabei dem Pensionsfonds übertragen.

Zum genauen Termin der ersten Börsennotiz der Daimler Truck AG, die wie Siemens Energy wahrscheinlich bald auch in den DAX aufsteigen wird, machte Daimler keine Angaben. Die Erstnotiz werde bis Jahresende 2021 angestrebt, hieß es lediglich.

Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen das Vorhaben jetzt offiziell und legten auch den weiteren Fahrplan fest. Am 1. Oktober sollen die Anteilseigner die Aufteilung auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschließen. Sie befinden auch über den geplanten neuen Namen für die Daimler AG, die ab Februar 2022 als Mercedes-Benz Group AG firmieren soll.

"Mit diesem mutigen Schritt in eine neue Zukunft schaffen wir Mehrwert mit zwei Pure-Play Unternehmen", sagte Vorstandschef Ola Källenius.

Damit Daimler Truck finanziell solide starten kann, wird die jetzige Konzernmutter ihr Lkw-Geschäft Daimler bis zum Jahresende mit einer Netto-Liquidität von 5 Milliarden Euro ausstatten. Angestrebt werde ein solides Rating im Investment-Grade-Bereich, heißt es in der Mitteilung.

