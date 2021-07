Der deutscher Automobilbauer Daimler möchte seiner Tochter Daimler Truck, die momentan noch zur Holding Daimler AG gehört, bis Ende dieses Jahres vom Konzern abspalten und und separat an die Börse bringen. Die Aktionäre des Fahrzeugbauers Daimler sollen die geplante Abspaltung der Lastwagensparte bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober abnicken. Dies sehe ein von Vorstand und Aufsichtsrat ausgegebener Fahrplan vor, teilte der Dax -Konzern am Freitag in Stuttgart mit. Daimler will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...