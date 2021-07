Meine "Stars of Cash-Strategie" hatte ich am 19. Dezember 2019 vorgestellt. Damals hatten sich die Aktienkurse rasant erholt nach den dreimaligen heftigen Einbrüchen im Jahr 2018, die rückblickend nur ein Klacks waren angesichts des Coronaeinbruchs, der uns dann im Frühjahr 2020 bevorstand. Auch von diesem Einbruch haben sich die Aktienkurse erholt und ich möchte mal eine erste Zwischenbilanz ziehen, ob ich mit dem Grundgedanken "Cash is King" wirklich richtig lag. Also nicht mit einer hohen Cashquote im Depot, sondern einer hohen Quote von Cash- und Compoundingmonstern...[WKNs: A1JWVX, 870747, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...