NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schneider Electric nach Quartalszahlen von 147 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien gut gewesen und auch im zweiten Halbjahr dürfte sich die Dynamik fortsetzen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Kapitalmarktveranstaltung Ende November könne Neues zum Wachstum und zur Profitabilität des Industriekonzerns zutage fördern./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 10:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 10:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de