Wochenausblick: DAX bleibt in enger Range. Bilanz- und Wirtschaftsdaten im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte bewegten sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich in einer engen Bandbreite. Die Unternehmenszahlen fielen zwar mehrheitlich gut aus. Große Überraschungen gab es dennoch kaum. Rücksetzer wurden von den Bullen zügig wieder zum Einstieg genutzt. In der kommenden Woche geht der Datenreigen vor allem in Europa weiter. Zudem stehen Wirtschaftsdaten aus China und Arbeitsmarktdaten aus den USA im Fokus.

An den Anleihemärkte blieb es in der abgelaufenen Woche relativ ruhig. Weder die Fed-Zinsentscheidung noch die erneut hohen Inflationsraten in manchen Ländern, lösten signifikante Bewegungen aus. So pendelte die Rendite 10jähriger US-Staatspapiere in einer Range zwischen 1,22 Prozent und 1,3 Prozent. Die Rendite vergleichbarer deutsche Staatspapier gab im Wochenverlauf sogar weiter nach und schloss bei Minus 0,45 Prozent. Die Edelmetalle Gold und Silber konnten leider nur kurzzeitig glänzen. Zum Wochenschluss ging den Bullen die Puste aus. Anders bei Öl. Dort sind die Optimisten weiter am Ruder, so dass die Notierung für das schwarze Gold den Monat fast auf Monatshoch beendete.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche waren die Kursbewegungen vor allem von der Bekanntgabe der Zahlen für das abgelaufene Quartal geprägt. Obwohl eine Vielzahl der Unternehmen gute Ergebnisse vorlegten und einige sogar ihre Prognosen für das Gesamtjahr erhöhten, regierten die Minuszeichen. So gelang nur einem Drittel der DAX-Unternehmen ein Zugewinn gegenüber der Vorwoche. Gefragt waren vor allem die Aktien von Linde, SAP und Vonovia. Adidas, Covestro und Deutsche Post mussten hingegen deutliche Verluste hinnehmen. Diese sowie zahlreiche weitere Konzernen werden nächste Woche Quartalszahlen veröffentlichen.

Aus Europa stehen nächste Woche (finale) Daten von Adidas, Allianz, AXA, Bayer, Beiersdorf, BMW, BP, Commerzbank, Continental, Covestro, Deutsche Post, ElringKlinger, Ferrari, Fraport, Heidelberger Druck, Hugo Boss, Infineon, Lufthansa, Krones, Merck, Norma Group, Pfeiffer Vakuum, ProSiebenSat.1, Société Générale, Siemens, Teamviewer, Vonovia, Wacker Chemie und Zalando sowie aus den USA Amgen, Eli Lilly, Kraft Heinz, Lyft, Uber und Under Armour zur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

MONTAG, 2. AUGUST

USA - US-Autoabsatz, Juli (15:00)

China - Caixin PMI Industrie für China, Juli, endgültig

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Juli, detaillierts Ergebnis

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Juli, detailliertes Ergebnis

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Juli

USA - Bauausgaben, Juni

DIENSTAG, 3. AUGUST

Europa - Erzeugerpreise Euro-Zone, Juni

USA - Auftragseingang Industrie, Juni

MITTWOCH, 4. AUGUST

China - Caixin PMI Services für China, Juli, endgültig

Deutschland - Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Juli, detailliert

Europa - Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Juli, detailliertes Ergebnis

Europa - Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Juni

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht, Juli

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Juli

DONNERSTAG, 5. AUGUST

Deutschland - Auftragseingang Industrie, Juni vorläufig

Frankreich - Industrieproduktion, Juni

Deutschland - VDMA, Auftragseingang Juni 2021 und Q2 2021

USA - Handelsbilanz, Juni

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 31. Juli

FREITAG, 6. AUGUST

Deutschland - Industrieproduktion, Juni

USA - Arbeitsmarktbericht, Juli

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.580/15.690/15.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.360/15.475 Punkte

Der DAX schließt die Woche mit leichten Verlusten. Die Unterstützung bei 15.475 Punkten konnten allerdings verteidigt werden. Damit besteht weiterhin die Chance auf einer Erholung bis 15.700/15.800. Punkte. Auf der Unterseite findet der Index im Bereich von 15.475 Punkten eine gute Unterstützung.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2021- 30.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2014- 30.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TFV 4,47 12.200 16.000 16.09.2021 DAX Index HR7UVT 6,41 14.400 16.400 16.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 30.07.2021; 18:32 Uhr

