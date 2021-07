In China greift die Regulierungswut der Regierung um sich. Diverse Aktien erleben deswegen eine wahre Berg- und Talfahrt. Quintessenz: In China gibt es nach wie vor jede Menge Chancen. Zum Beispiel durch die Thematik Klimawandel/CO2-Neutralität. Davon profitieren auch Aktien aus anderen Ländern. Ørsted und Solaria sind aussichtsreich.Auf der anderen Seite feiert der Bitcoin ein Comeback. Porsche ergänzt sein Beteiligungsportfolio mit einem Invest in Isar Aerospace und IVU ist glänzend in der Nische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...