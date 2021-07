Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Menarini Diagnostics, Teil der Menarini Group, gab heute die Veröffentlichung einer neuen Version des CoronaMelt-Kits bekannt, das im November 2020 auf den Markt kommt. Das Kit der zweiten Generation, CoronaMelt VAR, kombiniert den Nachweis des SARS-CoV-2-Virus mit der gleichzeitigen Genotypisierung der Alpha-, Beta- und Gamma-Varianten (früher bekannt als britische, südafrikanische und brasilianische Varianten) in einem IVD-zertifizierten Diagnoseformat, das für die Verwendung auf Echtzeit-PCR-Laborgeräten validiert ist.Der Assay basiert auf Echtzeit-PCR mit Interkalationsfarbstoffdetektion und anschließender hochauflösender Schmelzanalyse (High Resolution Melting, HRM). Er enthält drei Targets für den empfindlichen Nachweis des Vorhandenseins von Viren, ein spezifisches Target für jede Variante und eine endogene Kontrolle zur Überprüfung des gesamten Arbeitsablaufs von der Probenahme bis zur Analyse.Die neue Konfiguration des Kits ermöglicht den gleichzeitigen Nachweis jeder Variante und die Identifizierung der drei häufigsten Varianten. Dies trägt dazu bei, die epidemiologische Entwicklung der Ansteckung zu überwachen und die Zahl der unbekannten Proben zu verringern, die durch DNA-Sequenzierung oder durch Reflex-Echtzeit-PCR-Genotypisierungstests analysiert werden müssen.CoronaMelt VAR ist für die Verwendung von Abstrichen aus dem Mund- und Nasenrachenraum unter Verwendung von Standard-Magnetkügelchen oder Säulen-RNA-Reinigungslösungen validiert. Das Kit ist auch im Portfolio der Assays enthalten, die auf der Omnia-Flüssigkeitsserie vollständig automatisiert werden können."Wir freuen uns sehr über diese neue effiziente Lösung zur Fortsetzung des Kampfes gegen Covid-19, die die Identifizierung wiederkehrender Varianten in einem einzigen Schritt ermöglicht und damit die Covid-19-Routinen und die Epidemiologie vereinfacht", sagte Fabio Piazzalunga, Geschäftsführer von A. Menarini Diagnostics.A.Menarini Diagnostics, die menschliche Note der Technologie: seit mehr als 35 Jahren unterstützt das Unternehmen medizinisches Fachpersonal bei der Erstellung sicherer und nachhaltiger Diagnosen, erfüllt und übertrifft die technologischen Anforderungen der wichtigsten medizinischen Fachkräfte und verbessert die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes in der ganzen Welt.A. Menarini Diagnostics gehört zur Menarini Pharmaceutical Group, die 1886 gegründet wurde. Heute ist das Unternehmen in 140 Ländern der Welt vertreten, beschäftigt mehr als 17.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet 2020 einen Umsatz von 3,750 Milliarden Euro.Weitere Informationen finden Sie unter: www.menarinidiagnostics.com.A.Menarini Diagnostics S.r.l. Via dei Sette Santi, 3 Florenz ItalienLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1584634/Menarini_Logo.jpgPressekontakt:Valeria Speroni Cardiufficiostampa@menarini.it+39 055 56801Original-Content von: Menarini Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60886/4982425