NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU nach Quartalszahlen von 191 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die verbesserte operative Performance des Triebwerkherstellers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2021 bis 2024 erhöht, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber bereits recht teuer, begründete er sein bestätigtes Anlagevotum./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 20:54 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

