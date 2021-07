Selbst die langfristig aussichtsreichsten IT-Aktien Chinas kamen zuletzt gewaltig unter Abgabedruck, nachdem die chinesische Regulierungsbehörde die Daumenschrauben für einige Unternehmen und Branchen angezogen hatte. Das rief alle China-Skeptiker auf den Plan, welche die Verkaufspanik weiter anheizten. Doch inzwischen haben chinesische Regierungsvertreter mit internationalen Investoren gesprochen und dabei klargestellt, dass sie keinesfalls der Privatwirtschaft zusetzen wollen, sondern lediglich die Rahmenbedingungen schärfer definieren, in denen diese sich bewegen kann. Auch sei es chinesischen Unternehmen weiterhin erlaubt, Kapital in den USA durch Börsengänge einzusammeln.Doch nach dem kräftigen Rebound vom Donnerstag geht es heute schon wieder nach unten. Das ist Ihre Chance, sich einige der besten und aussichtsreichsten China-Aktien ins Depot zu legen. Wir haben hierfür 20 China-Aktien herausgepickt, für die wir attraktive Kauflimits definiert haben. Zudem haben wir die Niveaus für Sie definiert, ab denen die Aktien die Trendwende endgültig vollzogen und nach oben wieder frei sind.

Für Anleger, die Angst vor einem anstehenden Delisting von China-Aktien in New York haben, gibt es alternativ zudem die hierzulande handelbaren Aktien, die ein Zweitlisting an der Börse in Hongkong vorgenommen haben.

Halten wir fest: Das ist Ihre China-Aktie des Jahres!