Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) ist im Portfolio von Cathie Wood und ihrem Ark Innovation ETF weiterhin eine größere Beteiligung. Der Blick auf den 29.07. dieses Jahres und ihren Flaggschiff-Passivfonds zeigt, dass die Aktie mit 5,88 % weiterhin auf einem dritten Platz in diesem Portfolio liegt. Lediglich Teladoc Health (WKN: A14VPK) hat sich mit knapp über 6 % inzwischen an der Aktie vorbeigeschlichen. Wie es scheint, könnte Cathie Wood die Roku-Aktie jetzt jedoch verkaufen. Schockschwere Not! Glaubt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...