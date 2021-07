Die deutsche Inflationsrate ist im Juli so stark gewachsen wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent - und damit nicht genug. Die Bundesbank prognostiziert für das laufende Jahr sogar weiter steigende Inflationszahlen in Richtung fünf Prozent. Andere Länder stehen vor dem gleichen Problem: So stieg die Inflationsrate in den USA um 5,4 Prozent und übertraf das von der US-Notenbank avisierte Ziel bei weitem. Nutznießer dieser Situation ...

