BRÜSSEL/SEATTLE (IT-Times) - Die E-Commerce Plattform Amazon.com bekommt erneut Ärger in Europa mit den Wettbewerbshütern und Datenschützern, die nun eine hohe Geldstrafe verhängt haben. Am 16. Juli 2021 erließ die luxemburgische National Commission for Data Protection (CNPD) eine Entscheidung gegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...