Video-Meetings sind seit Beginn der Pandemie ein täglicher Begleiter im Büro oder Homeoffice. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die sich auf diese Art der Kommunikation spezialisiert haben. Vowel ist einer davon - und hat ein großes Ziel. Was mit Skype vor allem im privaten Bereich begann, nahm mit Angeboten von Google Meet bis Zoom gerade in der Corona-Pandemie enorm zu. Im beruflichen Kontext findet nahezu kein Meeting mehr ohne die per Video zugeschalteten Kollegen aus dem Homeoffice statt. Neben den großen Playern im Videocall-Business gibt es auch kleinere Anbieter wie Vowel, die ihren Platz zwischen Zoom und Co suchen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...