In der abgelaufenen Handelswoche entwickelten sich die Edelmetalle erneut divergent. Während Gold und Silber zulegen konnten, gaben Platin und Palladium wieder nach. Die charttechnische Lage bleibt aber kurzfristig bei allen vier Edelmetallen mehrdeutig.Gold legt leicht zuIn der abgelaufenen Handelswoche reagierten die Märkte ab Mittwoch um 20 Uhr auf die aktualisierte Ausrichtung der US-Geldpolitik, welche weiterhin expansiv bleibt. Der US-Dollar gab im Zuge dessen per saldo in der Berichtswoche 0,9 % nach, wohingegen Bitcoin sich wieder aus seiner ...

