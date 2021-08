"Was war das für eine epische Rallye." Das werden viele Anleger im Rückblick auf die vergangenen Monate sagen. Im Oktober letzten Jahres startete die Kletterpartie, die am 14.04.2021 ihren absoluten Höhepunkt mit dem Rekordstand von 64.805 Dollar erreichte. Was war passiert? Der Bitcoin hatte gerade einen Traumlauf hingelegt und Anleger in den siebten Renditehimmel katapultiert. Danach folgte die erwartete Korrektur, die aber dennoch stärker ausfiel, als von vielen Experten prognostiziert. Zurzeit ...

