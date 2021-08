Capri präsentiert den Investoren fantastische Zahlen. Sowohl die Umsätze als auch das Ergebnis lagen über den Erwartungen der Analysten. So sind teure Kleidungsstücke und Designer-Taschen derzeit absolut gefragt. Und: Die Muttergesellschaft des Luxus-Labels Michael Kors hebt bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Prognosen an.So konnte das US-Luxusmode-Unternehmen den Gewinn je Aktie auf starke 1,42 Dollar steigern. Im vergangenen Jahr standen noch Verluste in Höhe von 1,04 Dollar je Anteilsschein ...

