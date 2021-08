Unterföhring (ots) - Das wird Fernsehen mit Stil: Am Dienstag besiegt Bastian Pastewka Show-Erfinder Joko Winterscheidt in seiner eigenen Quizshow - jetzt übernimmt er seine Sendung und darf sie ganz nach seinen Wünschen gestalten. Smoking, Fliege, goldenes Armband, Funkhaus-Orchester, Fernsehballett und ein Opening mit Musik und Gesang: In "Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show?" wird Comedian Bastian Pastewka am Dienstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben zum Quizmaster der alten Schule und bringt die Fernsehunterhaltung vergangener Tage zurück auf die Bildschirme.Show-Erfinder und Moderator Joko Winterscheidt wird zum Kandidaten in seiner eigenen Sendung und versucht, seine Show wieder zurückzugewinnen. Doch Joko kämpft nicht alleine um die Moderation. Auch die prominenten Herausforder:innen Shirin David und Teddy Teclebrhan wollen Bastian Pastewka die Show abluchsen. Als Wildcard-Kandidatin versucht dieses Mal Laura (30, aus Hamburg) "Wer stiehlt mir die Show?" an sich zu reißen."Wer stiehlt Bastian Pastewka die Show?" - Dienstag, 3. August 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4982856