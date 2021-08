Nach vielen Jahren ist das Thema Inflation wieder in aller Munde. Wird es vorübergehende Preissteigerungen geben? Oder werden wir es mit einer anhaltend hohen Inflation zu tun bekommen? Die Zukunft ist ungewiss. Zudem ist die Inflationsrate ebenso subjektiv wie der Warenkorb, aus dem diese Kennzahl errechnet wird. Wie so oft gilt auch hier: Schau nicht auf die Zahlen. Schau darauf, was die Marktteilnehmer machen. Dem deutschen Hauspreisindex nach zu urteilen ist die Sache eindeutig. Hierzulande ...

Den vollständigen Artikel lesen ...