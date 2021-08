Wichtige Punkte vorab Bewertungsindikatoren deuten auf Probleme für den S&P 500 hin. Abstürze und Korrekturen sind starke Gelegenheiten für langfristige Investoren, sich günstig an großartigen Unternehmen zu beteiligen. Keiner spricht gerne über Börsencrashs und Korrekturen, aber die gehören eben in der Welt der Investments dazu. Am Montag erlitt der S&P 500 seinen schlimmsten Rückgang seit Monaten, was wieder einmal Spekulationen aufkommen ließ, dass eine Korrektur oder ein Crash bevorstehen könnte. ...

