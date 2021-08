Allgemeines. Bei Genussrechten handelt es sich um eine schuldrechtlich begründete Finanzierungsform, die mit mitgliedschaftstypischen Vermögensrechten eines Gesellschafters ausgestattet ist und bei emittierenden Unternehmen zum Mezzanine-Kapital gezählt wird. In der Praxis wird zwischen obligationenähnlichen Genussrechten und Substanzgenussrechten (sozietäre Genussrechte) unterschieden. Obligationenähnliche Genussrechte sind dadurch gekennzeichnet, dass dem Genussberechtigten neben seinem Anspruch auf gewinnabhängige Verzinsung ein von Verlusten des Emittenten unabhängiger Anspruch auf Rückzahlung des zur Verfügung gestellten Kapitals zusteht. Bei Substanzgenussrechten wird dem Genussrechtsinhaber in der Regel eine Beteiligung am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...