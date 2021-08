Alphabet C im 2. Quartal 2021: Umsatz +57%, Gewinn +166%, Rücksetzer für Long Trade nutzen? >>> PULLBACK-SETUP <<<

Werbeeinahmen sprudeln. Zerschlägt die US-Regierung die Monopole der Internetkonzerne? Was tun mit der Alphabet-C-Aktie (GOOG)?

Symbol: GOOG ISIN: US02079K1079

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Halbjahresverlauf konnte die Alphabet-C-Aktie einen soliden Zuwachs von über 46 Prozent verzeichnen. Nach den Quartalszahlen der letzten Woche schnellte sie zu einem neuen Allzeithoch hinauf, kehrte aber zwischenzeitlich zum 20er-EMA zurück, wo wir gute Einstiegsmöglichkeiten sehen, sofern sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen sollte.

Chart vom 30.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 2704.42 USD