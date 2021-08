Die wichtigsten Punkte Die Inflationsrate in den USA hat im Juni ein fast 13-Jahres-Hoch erreicht. Diese fünf Dividendenaktien können die Auswirkungen der hohen Inflation ganz oder teilweise ausgleichen. Egal wie gut sich die Börse entwickelt, es gibt immer eine Handvoll möglicher Auslöser, die in den Startlöchern stehen, um einen Absturz zu verursachen. Im Moment scheint keiner mehr Aufsehen zu erregen als die Inflation. Anfang des Monats berichtete das Bureau of Labor Statistics, dass die 12-Monats-Inflation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...