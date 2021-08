Hamburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,nachfolgend ein Statement des DTB-Präsidenten Dietloff von Arnim zum Olympiasieg von Alexander Zverev im Herren-Einzel:"Herzlichen Glückwunsch an Alexander Zverev zu diesem großartigen Erfolg, den er sich mit Kampfgeist, Leidenschaft und herausragender sportlicher Klasse redlich verdient hat. Wir sind unglaublich stolz auf unsere deutsche Nummer eins und freuen uns mit ihm, dass er sich den großen Traum von Gold in Tokio erfüllen konnte. Alexanders Auftritte bei diesem Olympischen Tennisturnier waren absolut eindrucksvoll. Ich bin mir sicher, dass insbesondere das Halbfinale gegen Novak Djokovic allen Tennisfans noch lange in Erinnerung bleiben wird. Dieser Sieg bei den Olympischen Spielen ist auch für den Deutschen Tennis Bund ein Ereignis von historischer Bedeutung, denn es ist die erste Goldmedaille im Einzel seit Steffi Grafs Triumph in Seoul 1988 und die erste im Herren-Einzel überhaupt."Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/4982978