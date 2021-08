Während am Donnerstag das IPO von Robinhood im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung stand, hat der Grillhersteller Traeger ein gelungenes Börsendebüt gefeiert. Das Unternehmen profitierte zuletzt von gestiegener Nachfrage aufgrund von Corona. Jüngsten Zahlen zufolge dürfte auch 2021 ein starkes Grill-Jahr in den USA werden.Bereits der Ausgabepreis lag mit 18 Dollar pro Aktie am oberen Ende der angestrebten Preisspanne. In den ersten Handelsstunden an der New York Stock Exchange kletterten die Papiere ...

