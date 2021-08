Hamburg (ots) - Die Fraktionschefin der Grünen im niedersächsischen Landtag, Julia Willie Hamburg, hat für die Landtagswahl im kommenden Jahr ein selbstbewusstes Ziel ausgegeben. Im Sommer-Interview des NDR in Niedersachsen betonte Hamburg, dass die Grünen dann mit SPD und CDU auf Augenhöhe ziehen wollen. "Ich denke, mit Augenhöhe mache ich deutlich, dass es 20 Prozent plus X sein werden", so die Fraktionsvorsitzende. Hamburg betonte, dass ihre Partei das Umweltministerium in Niedersachsen anstrebe. Denkbar seien aber auch die Ministerien für Wirtschaft, Finanzen oder Bildung.Von Niedersachsens SPD-Kultusminister Grant Hendrik Tonne forderte Hamburg mehr Ehrlichkeit. Mit steigenden Infektionszahlen könne es sein, dass nach den Sommerferien ein Schulstart mit Präsenzunterricht gar nicht möglich sei. Tonne solle lieber jetzt die "ehrliche Antwort" geben, dass die Schulen im Wechselunterricht mit geteilten Klassen starten, so Hamburg. Das sei besser, als den Eltern dies erst kurzfristig vor dem Schulstart mitzuteilen. "Das sorgt ja am Ende für Frust," so Hamburg.Die Fraktionschefin aus Niedersachsen nahm im Interview die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, in Schutz. Über Baerbocks Fehler im Bundestagswahlkampf sagte Hamburg: "Wir haben deutlich unterschätzt, dass wir so hart auch auf der persönlichen Ebene angegangen werden." Das habe Baerbock "ins Straucheln gebracht". Inzwischen gehe die Kanzlerkandidatin aber wieder in die Offensive und habe ihre alte Form wiedergefunden, so Hamburg im NDR-Interview.Das vollständige Sommerinterview des NDR ist ab sofort auf ndr.de/niedersachsen verfügbar. Ausschnitte senden NDR1 Niedersachsen und das Magazin "Hallo Niedersachsen" im NDR Fernsehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deFür Rückfragen stehen Hilke Janssen und Torben Hildebrandt aus dem NDR Landesfunkhaus Niedersachsen zur Verfügung, Tel. 0511 988 - 1448.Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4983118