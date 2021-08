Eine Woche mit neuen Hochs im S&P500 Index und voll in der Berichtssaison. Meine Depots sind allerdings im Drawdown. Auch diese Woche ging es leider abwärts mit einem Gesamtverlust von -2.366,64 EUR. Hört sich dramatisch an und ist erstmal schmerzhaft. Weshalb das alles noch im Rahmen ist, erkläre ich weiter unten in den Details. Wochenverlust von -2.366,64 Euro im Depot Die Marktampel bleibt auf gelb. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. ...

