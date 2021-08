Die Deutschen und ihr Geld - kaum ein Land spart so gerne und viel wie die Deutschen. Insbesondere im ersten Corona-Jahr 2020 und im ersten Quartal 2021 sparten sie wie nie zuvor, so DZ-Bank-Ökonom Michael Stappel. Anbetracht der Umstände war es nicht verwunderlich - aus Sorge vor Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit oder schlicht, weil sie kaum Möglichkeiten hatten, dieses auszugeben.Zwar wird aktuell einiges des Ersparten wieder im Umlauf gebracht, doch in Anbetracht der Negativzins-Politik ist ein nachhaltiger Abbau des Geldanlagestaus nicht ...

