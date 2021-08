Die Deutsche Bank hat in ihrer Marktumfrage für den Monat Juli ermittelt, was Anleger derzeit am meisten umtreibt. Inflationsängste landen demnach nur auf Platz 2 der größten Investorensorgen.? Inflationssorgen nur auf Platz 2 der größten Marktrisiken ? Umfrageteilnehmer nehmen neue COVID-Varianten ins Visier? Auch Sorge um das WirtschaftswachstumObwohl der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, seit Wochen Beruhigungspillen verteilt und immer wieder betont, dass er einen Anstieg ...

