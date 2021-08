02.08.2021 - Einen ungewöhnlichen Weg schlägt die norwegischeNEL Asa (ISIN: NO0010081235) vor Veröffentlcihung der Q2-Zahlen am 19.08.2021: Nachdem die Q1 Zahlen Nel's im Konzert der enttäuschenden Quartalsergebnisse der Wasserstoffwerte genauso abgestraft worden waren, wie die Zahlen Ballard Powers oder die Plug Powers, will man es jetzt wohl besser machen. Nel gibt den Analysten eine "Warnliste" an die Hand, um den Consensus der Analystenerwartungen wohl "zu senken" Im Q1 zeigten die Umsätze zwar ein erfreuliches Wachstum von 24 % auf 156,9 Mio NOK, blieben aber damit weit hinter den - wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...