VONOVIA plant einen dritten Anlauf für eine Übernahme des Berliner Immobilienkonzerns DEUTSCHE WOHNEN. Nun will man 53 Euro je DEUTSCHE WOHNEN-Aktie bieten - 1 Euro mehr als bei dem vor einer Woche gescheiterten Angebot. Außerdem will VONOVIA bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Befreiung von der einjährigen Sperrfrist für ein neues Angebot beantragen, die sonst gilt.



Beide Unternehmen haben im Vorfeld das vorherige Business Combination Agreement für einen Zusammenschluss erneuert, da beide Konzerne ein Zusammengehen trotz des jüngst gescheiterten Übernahmeangebots weiterhin strategisch und gesellschaftspolitisch für sinnvoll halten. Das neue Angebot sowie die Befreiung von der Sperrfrist wird von Vorstand und Aufsichtsrat von DEUTSCHE WOHNEN unterstützt.



Für das neue Angebot soll ebenfalls eine Mindestannahmeschwelle von 50 % der Aktien gelten. Daran war in der vergangenen Woche das Übernahmeangebot knapp gescheitert, 47,62 % der Aktien wurden angedient.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



