PowerTap schliesst ein exklusives Vertriebsabkommen im Nahen Osten ab



VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien. 30. Juli 2021 - PowerTap Hydrogen Capital Corp. (NEO: MOVE)(FWB: 2K6)(OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Viridian Hydrogen UAE ("Viridian") eingegangen ist, um beim Aufbau eines Wasserstoff-Ökosystems in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und im gesamten Nahen Osten zu helfen, damit die wachsende Nachfrage nach Alternativen zu fossilen Brennstoffen gedeckt werden kann. Viridian bietet integrierte Lösungen im gesamten Wasserstoffsektor. Das Team von Viridian verfügt über umfassende Kenntnisse der vielfältigen Umweltmöglichkeiten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten. Die Führungs- und Beiratsmitglieder von Viridian werden mit PowerTap zusammenarbeiten, um dauerhafte Partnerschaften aufzubauen, die auf einem Engagement für Innovation und Zusammenarbeit mit wichtigen regionalen Stakeholdern basieren. Viridian ist für eine Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Unternehmen und Regierungsbehörden in der Region gut positioniert, um das Potenzial von Wasserstoff durch die Einführung der PowerTap-Wasserstofftankstellen der nächsten Generation zu maximieren. Die wichtigsten Stakeholder verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Erzeugung erneuerbarer Energien, die in Verbindung mit ihrer langjährigen Geschichte in der Region zu einer idealen Partnerschaft führen. Die Zusammenarbeit zwischen MOVE und Viridian wird sowohl privaten als auch öffentlichen Einrichtungen helfen, den wachsenden Bedarf an erneuerbaren Optionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den kommenden Jahren zu decken. Die Partnerschaft zwischen MOVE und Viridian hat sich zum Ziel gesetzt, die wirtschaftlichen und ökologischen Mandate in Einklang zu bringen, um die VAE weltweit führend in den Bereichen Wasserstofferzeugung, Verteilung, Nutzung und Kohlenstoffabscheidungstechnologie zu machen. Diese Initiative steht im Einklang mit der VAE-Vision 2021, deren Richtlinien die Förderung sauberer Energie und die Umsetzung erneuerbarer Wachstumspläne umfassen. "Viridian ist ideal positioniert, um das enorme Potenzial von Wasserstoff zu erschließen und den Energiebedarf der Vereinigten Arabischen Emirate und des gesamten Nahen Ostens nicht nur heute, sondern auch in Zukunft zu sichern", so Saad Khan, Partner von Viridian Hydrogen, VAE. Viridian wurde beauftragt, MOVE bei dem weiteren Aufbau ihrer Dynamik zu unterstützen, die sie in den USA durch ihre Partnerschaft mit der Andretti Group, einem der größten unabhängigen Betreiber von Einzelhandels-Tankstellen in den USA, erzielt haben, damit dieses hervorragende Partnerschaftsmodell im gesamten Nahen Osten repliziert werden kann. Da es derzeit nur zwei Wasserstofftankstellen in den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten gibt, ist PowerTap perfekt positioniert, um bei der strategischen Entwicklung eines Wasserstoff-Highways zu helfen, der viele der 643 Tankstellen der Länder verwendet.



Vorbehaltlich des Abschlusses der Herstellung eines Prototyps der PowerTap Gen3-Einheit und erfolgreicher Tests erwartet PowerTap in den nächsten 24 Monaten mindestens 100 Wasserstofftankstellen bei verschiedenen Regierungen des Nahen Ostens und privaten/öffentlichen multinationalen Unternehmen zu errichten. PowerTap erwartet zunächst, seine Produkte in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den Markt zu bringen, was dazu führt, dass die Emirate das erste Land in der Region werden, das über eine echte landesweite Wasserstoffinfrastruktur verfügt, die allen Bürgern dient.



Die patentierte Wasserstoffproduktions- und -abgabetechnologie vor Ort der PowerTap stört traditionelle ineffiziente Modelle der Offsite-Wasserstoffproduktion. Das PowerTap-System ermöglicht es Fahrzeugen, am Produktionsort zu tanken und mit herkömmlichen Tankstellen zusammenzuarbeiten. Das System der 3. Generation ist ideal positioniert, um Wasserstoff für Nutzfahrzeuge und Pkw durch die Verwendung erneuerbarer Erdgas- und Wassereinträge zu produzieren und abzugeben, was zu einer Wasserstoffproduktion zu viel niedrigeren Preisen im Vergleich zu alternativen Methoden und einem gegenüber Benzin, Diesel und Strom günstigem Preis führt. "Wir sind bestrebt, mit Viridian und den VAE zusammenzuarbeiten, um eine Vorlage für ein neues Wasserstoff-Ökosystem zu schaffen, das anderen Ländern als Vorbild dienen wird. Wir werden die VAE verantwortungsbewusst auf Wasserstoff umstellen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in die Vereinigten Arabischen Emirate anziehen PowerTap wird ständig von Parteien auf der ganzen Welt angesprochen, um ihre patentierte Technologie zur Kohlenstoffabscheidung und Wasserstofferzeugung zu lizenzieren. Um im Nahen Osten tätig zu sein und Geschäfte zu führen, muss man feste langjährige lokale Verbindungen zu Regierungen und Großunternehmen haben. PowerTap ist zuversichtlich, dass das Team von Viridian in Verbindung mit dem neu zusammengestellten lokalen Beirat, der allesamt ortsansässige erfahrene Geschäftsleute und vertrauenswürdige Berater von Regierungen und Family Offices umfasst, die Persönlichkeiten präsentieren wird, die laut PowerTaps Wunsch MOVE in der MENA-Region vertreten sollen," sagte Herr Raghu Kilambi, CEO von PowerTap Hydrogen Capital Corp. MOVE & Viridian fühlen sich geehrt, weiterhin auf der visionären Führung des Gründervaters der VAE, des verstorbenen Scheichs Zayed Bin Sultan Al Nahyan, aufzubauen, um die Säulen des Erfolgs für die Vereinigten Arabischen Emiraten zu etablieren.



Die gemäß einer endgültigen Vereinbarung an Viridian zu zahlende Entschädigung unterliegt der Überprüfung und Genehmigung durch die NEO Exchange.



ÜBER VIRIDIAN HYDROGEN, VAE



Viridian Hydrogen UAE erhielt den Auftrag, ein Anbieter integrierter erneuerbarer Lösungen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Wasserstoff in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Großregion MENA zu werden. Durch ein vielfältiges Netzwerk von lokalen Partnern und Beratern hat sich Viridian als vertrauenswürdige Ressource für Regierungen und multinationale Unternehmen positioniert, die ihre erneuerbaren Strategien in der Region umsetzen möchten. Kontakt bei Viridian: Saad Khan

saad@viridianhydrogen.com

Tel.: 971-55-152-1077



ÜBER POWERTAP HYDROGEN CAPITAL CORP.



PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren. PowerTap Hydrogens Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter: https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth PR-Kontakt Vito Palmeri AMW PR Mobil: 347 471 4488 Büro: 212 542 3146

vito@amwpr.com Investorenkontakt:

Tyler Troup, Circadian Group IR

MOVE@circadian-group.com Kontakt bei Clean Power Raghu Kilambi

raghu@hydrogenfueling.co

