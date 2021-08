Ingolstadt (ots) - Beim Golf Cup der McDonald's Kinderhilfe gingen am vergangenen Donnerstag 44 Golfer an den Start, darunter auch Profi-Golferin Martina Eberl. Insgesamt kamen bei der Charity-Veranstaltung Einnahmen in Höhe von rund 36.000 Euro zusammen.



Der Golf Cup der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zusammen mit dem Golfclub Ingolstadt e.V. kann inzwischen als traditionell angesehen werden: Zum fünften Mal konnten die engagierten Teilnehmer bei bestem Wetter und besten Voraussetzungen dabei nicht nur mit der Teilnahmegebühr Gutes tun. Sie hatten auch bei der abendlichen Spendenauktion Gelegenheit kräftig mit zu bieten und zu spenden. Moderiert wurde die Veranstaltung von der Profi-Golferin Martina Eberl.



>Schön, dass wir in diesem Jahr nach 1,5 Jahren wieder zusammenkommen können, mit Abstand und in kleiner Runde, so dass sich jeder wohlfühlen kann

