Wochenausblick: DAX-Konzerne legen Zahlen vor

In der neuen Handelswoche nimmt die Berichtssaison weiter ihren Lauf. Unter anderem werden allein zehn DAX®-Konzerne ihr Zahlenwerk aus dem abgelaufenen Quartal präsentieren. Außerdem wird am Donnerstag die Zinssatzentscheidung der Bank of England relevant.



Montag

Die neue Handelswoche beginnt am Montag um 7 Uhr mit der Bekanntgabe der Q3-Zahlen seitens Stabilus. Anschließend werden um 8 Uhr die Einzelhandelsumsätze in Deutschland mitgeteilt, bevor um 16 Uhr deutscher Zeit in den USA der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes veröffentlich wird. Außerdem wird der Sportwettenanbieter bet-at-home.com seine Halbjahreszahlen offenlegen.





Dienstag

Um 6:45 Uhr veröffentlicht Teamviewer seine Zahlen für das zweite Quartal. Eine halbe Stunde später folgt der Flughafenbetreiber Fraport. Um 7:30 Uhr legen BMW und Pfeiffer Vacuum ihre Halbjahreszahlen offen, während Infineon über seine Q3-Zahlen berichtet. Eine viertel Stunde später präsentiert zudem Krones die Q2-Zahlen, bevor um 8 Uhr Stellantis seine Halbjahreszahlen mitteilt.

Mittwoch

Am Mittwochmorgen berichtet um 7 Uhr Siemens Energy über die Performance im dritten Geschäftsquartal, während Grenke die Halbjahreszahlen bekannt gibt. Um 7:30 Uhr folgen die Hensoldt AG, Hugo Boss sowie Heidelberger Druckmaschinen. Eine viertel Stunde später legt zudem Elmos Semiconductor sein Zahlenwerk aus dem zweiten Quartal offen.

Neben der Veröffentlichung der Quartalszahlen an diesem Mittwoch, wird um 11 Uhr die Bekanntgabe der Einzelhandelsumsätze in der Eurozone relevant. Außerdem sollten Anleger die ADP Beschäftigungsänderung in den USA um 14:15 Uhr im Auge behalten sowie die Mitteilung über den aktuellen Stand des ISM-Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes in den USA. Darüber hinaus wird im Laufe des Nachmittages General Motors über das zweite Quartal berichten.

Donnerstag

Der Donnerstag hält eine Reihe von Veröffentlichungen von Quartalszahlen bereit. Um 7 Uhr legen folgende Unternehmen ihre Geschäftszahlen vor: Deutsche Post, Siemens, Lufthansa, Evonik, Wacker Chemie, Zalando sowie Merck KGaA. Darüber hinaus folgen um 7:30 Uhr diese Unternehmen: Adidas, Symrise, Dürr, Bayer, Hannover Rück, 1&1, Rheinmetall, United Internet und ProSiebenSat.1.

Bevor zur Mittagszeit um 13 Uhr die Bank of England ihre Zinssatzentscheidung mitteilt, werden um 8 Uhr bzw. 8:30 Uhr Beiersdorf und Continental ihre Halbjahreszahlen veröffentlichen.

Freitag

Zum Wochenabschluss wird der deutsche Versicherer Allianz um 7 Uhr seine Q2-Zahlen offenlegen. Außerdem berichten Covestro und Vonovia zur selben Zeit über das abgelaufene Quartal. Eine halbe Stunde präsentiert zudem die Auto1 Group ihren Halbjahresumsatz, während um 8 Uhr RTL die Halbjahreszahlen mitteilt.

Die Veröffentlichung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA markiert um 14:30 Uhr das Ende der Handelswoche.

