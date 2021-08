Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat eine durchwachsene Woche hinter sich. Montag und Dienstag gab er ab. Am Mittwoch und Donnerstag legte er zu. Am Freitag schlug das Pendel dann wieder in die negative Richtung. Der DAX ging mit 15.544 Punkten aus dem Handel. Marktidee: Bechtle. Bechtle hat in der vergangenen Woche überzeugende vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und die Jahresprognose angehoben. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu. Aus technischer Sicht geht es jetzt darum, ein Anschlusskaufsignal zu erzeugen. Dafür muss der Kurs über einen wichtigen Widerstand steigen. Schafft er das, können Anleger die nächsten drei Zielzonen ins Visier nehmen.