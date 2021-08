NSJ Gold (WKN: A2QQ5R): Dieser Junior-Goldexplorer hat das Potential zur Kursvervielfachung!

Anzeige / Werbung

Neuvorstellung: Extrem vielversprechende Goldaktie, welche erst seit wenigen Monaten an der Börse gelistet ist und auf Sicht der nächsten Monate definitiv das Potential zur Kursvervielfachung hat!

Es handelt sich hierbei um den in Arizona ansässigen Goldexplorer NSJ Gold, welcher die Option besitzt 100% am Golden Hills Projekt im US-Bundesstaat Arizona zu erwerben. Das Grundstück besteht aus 121 Bergbau-Zonen, die insgesamt eine Fläche von 9,6km² umfassen.

Das Golden Hills Projekt befindet sich im weltbekannten Walker Lane Goldgürtel, welcher in der Vergangenheit schon über 50 Millionen Unzen Gold sowie 400 Millionen Unzen Silber produziert hat.

Golden Hills ist ein klassisches Kupfer-Gold-Porphyr System und es gibt von dem Projekt bereits zahlreiche historische Bohrergebnisse, die außerordentlich gute Ergebnisse ans Tageslicht gebracht haben.

Unter anderem wurden hier z.B. folgende Ergebnisse erbohrt:

4,5 Meter mit durchschnittlich 34,45 Gramm Gold je Tonne Gestein

Gold je Tonne Gestein 29 Meter mit durchschnittlich 3,14 Gramm Gold je Tonne Gestein

Gold je Tonne Gestein 30,5 Meter mit durchschnittlich 2,35 Gramm Gold je Tonne Gestein

Sehen Sie hier einen kurzen Überblick der bisherigen historischen Bohrergebnisse:

Diese historischen Bohrergebnisse stammen alle aus sehr oberflächennahen Bohrungen (zwischen 3 und maximal 31 Meter von der Oberfläche entfernt), so dass sich das Projekt mit großer Wahrscheinlichkeit für einen Open Pit Abbau eignen würde, was die Ergebnisse aufgrund der dadurch verbundenen günstigen Produktionskosten noch besser macht.

Das Golden Hills Projekt befindet sich 100 Meilen westlich der Kay-Mine von Arizona Metals (Börsenbewertung: 435 Millionen CAD) sowie 80 Meilen südlich der Moss Mine von Northern Vertex Mining (Börsenbewertung: 120 Millionen CAD). Das Projekt befindet sich also in extrem guter Nachbarschaft und ein altes Sprichwort sagt bereits, dass sich Gold bekanntlich am besten in unmittelbarer Nähe von bereits bekannten Goldlagerstätten finden lässt.

Außerdem ist Northern Vertex ein sehr gutes Stichwort: Einer der Verantwortlichen für die Entdeckung und Entwicklung der Moss-Mine von Northern Vertex war der Geologe Richard R. Kern. Dieser ist mittlerweile der "Vice President of Exploration" bei NSJ Gold und möchte dort einen neuen großen Goldfund tätigen.

Die Kaufoption für 100% (exklusive einer 3% NSR) des Projekts hat sich das Unternehmen auf dringendes Anraten von genau diesem Richard R. Kern gesichert!

Die Voraussetzungen für eine neue Erfolgsstory sind hier also exzellent und Sie können von Anfang an hier mit dabei sein!

Das Ziel des Unternehmens ist es nun, durch weitere Bohrungen das Projekt weiter zu erkunden und auf mittelfristige Sicht eine entsprechende NI-43-101 Ressource für das Projekt zu erstellen.

Die Phase I Exploration ist bereits abgeschlossen und auch hier konnten erste, sehr vielversprechende Ergebnisse vermeldet werden.



Vor allem das Bohrloch GH-2109 mit 7,93 Gramm Gold, 1,61% Kupfer und 25,7 Gramm Eisenerz über eine Länge von 4,57 Meter kann sich mehr als sehen lassen!

Sehen Sie hier die bisherigen Top-Ergebnisse aus dem Phase I Explorationsprogramm:

Die Überraschung war dabei weniger, dass es sich erneut um ein Bohrergebnis (GH-2109) ganz nahe der Oberfläche (1,5 bis 6 Meter) handelt, sondern vor allem dass man bei den Bohrungen zusätzlich noch auf Eisenerz gestoßen ist. Dies hatte man zu Beginn nicht unbedingt erwartet und das macht das ganze Projekt nur noch lukrativer, denn durch die hohen Eisenerzanteile würde sich eine spätere Wirtschaftlichkeit des Projekts deutlich erhöhen, denn dieses Eisenerz könnte relativ einfach über die 2km entfernte Eisenbahnlinie an die Häfen Kaliforniens geliefert werden.

Das Phase I Explorationsprogramm mit insgesamt 16 Bohrlöchern ist mittlerweile - wie bereits erwähnt - abgeschlossen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden nun aufgearbeitet, um beim geplanten Phase II Explorationsprogramm (Start: September 2021) im Idealfall den absoluten Volltreffer zu landen!

Da das Golden Hills Projekt eine Gesamtfläche von 9,6km² hat, gibt es hier noch eine ganze Reihe an sehr vielversprechenden Bohrzielen!

Mit einem Cashbestand von 1,33 Millionen CAD zum 30.6.2021 ist das Unternehmen für die nächsten Bohrungen außerdem sehr gut durchfinanziert, so dass hier in naher Zukunft erst mal keine Verwässerung des Aktienkapitals zu erwarten ist.

Das interessante ist: Es gibt hier bei NSJ Gold lediglich 23,1 Millionen ausstehende Aktien. Daraus errechnet sich beim aktuellen Kurs von 0,195 CAD eine Börsenbewertung von lächerlich niedrigen 4,5 Millionen CAD.

Zieht man davon noch den aktuellen Cashbestand von ca. 1,3 Millionen CAD ab, dann ist das Unternehmen netto derzeit gerade mal mit 3,2 Millionen CAD bewertet.

Das ist extrem niedrig für ein Unternehmen, welches sich in so prominenter Nachbarschaft befindet. Um auf die Börsenbewertung von Arizona Metals (Kay Mine; 100 Meilen entfernt) zu kommen, könnte sich die Aktie von NSJ Gold um den Faktor 95(!!) vervielfachen und um auf die gleiche Börsenbewertung von Northern Vertex zu kommen, ist immerhin noch ein Kurspotential von bis zu 2.500% vorhanden.



Fairerweise muss man dazu natürlich schon sagen, dass es hier extrem gut laufen muss, damit auch NSJ Gold in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf eine ähnliche Börsenbewertung wie Arizona Metals oder Northern Vertex kommt. Der Markt hat aber schon viele Erfolgsgeschichten geschrieben und gezeigt, dass vor allem so kleine Unternehmen wie NSJ Gold bei entsprechenden Bohrergebnissen regelrecht explodieren können und die Aktionäre sehr glücklich machen können.

Selbst wenn es dann am Ende "nur" zu Kursgewinnen im dreistelligen Prozentbereich reichen sollte, wird sicherlich niemand traurig darüber sein!

Erwähnenswert ist auf jeden Fall auch noch, dass das Management selbst extrem vom Erfolg von NSJ Gold überzeugt ist, denn nicht weniger als 65% aller ausstehenden Aktien liegen in den Händen des Managements (inklusive Friends & Family).

So ein hoher Insider-Anteil ist außergewöhnlich hoch, zeigt aber das enorme Vertrauen welches das Management in das Golden Hills Projekt gesetzt hat!

Sie können die Aktie von NSJ Gold an der kanadischen Heimatbörse unter dem Kürzel: "NSJ" kaufen oder aber auch direkt in Deutschland unter der WKN: A2QQ5R.

Enthaltene Werte: CA62973P1071