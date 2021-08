The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.08.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.08.2021



ISIN Name

US066716AJ05 BQE CNTLE TUNISIE 2021

XS1461849363 BANK AMERI. 16/21 FLRMTN

XS1461849447 BANK AMERI. 16/21 MTN

US80281LAE56 SANTAN.UK GRP 16/21

DE000HLB4FE8 LB.HESS.THR.CARRARA05M/17

DE000DZ1JBK1 DZ BANK IS.C66 VAR

DE000HSH5ZP6 HCOB ZS 22 16/21

CA61746BDT04 MORGAN STANLEY 14/21

AU0000125528 IGO LTD.(INST.ENT.OFF.)

XS1123401579 OTTO GCKG MTN 14/21

AU0000058356 MESOBLAST LTD. (PLACEM.)

