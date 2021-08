DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges

02.08.2021 / 08:30

IBU-tec advanced materials AG schließt LOI mit innovativem Kathodenhersteller Blackstone Technology zur Belieferung mit eigenem LFP-Material - Potenzieller Neukunde ist auf die Herstellung von Kathoden für LFP-Batteriezellen spezialisiert - Weiterer Ausbau der Positionierung im Wachstumsmarkt LFP-Batterien - Geplante Partnerschaft leistet wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit in Deutschland

Weimar, 02. August 2021 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat mit Blackstone Technology, einem innovativen deutschen Kathodenhersteller, einen Letter of Intent ("LOI", Absichtserklärung) für die Belieferung mit dem eigenen LFP-Batteriematerial, welches bei IBU-tec hergestellt wird, unterschrieben. Demnach soll IBU-tec das Technologieunternehmen mit Batterierohmaterialien im ersten Jahr im dreistelligen Tonnenbereich und in der Folge jährlich mit Tonnagen bis in den mittleren vierstelligen Bereich beliefern. Das IBU-tec-Material ist für den Einsatz in Kathoden von LFP-Batteriezellen bestimmt, die u.a. im Bereich der E-Mobilität auch im Spezialfahrzeugbau oder in stationären Energiespeichern genutzt werden. Mit dem potenziellen Neukunden beabsichtigt IBU-tec seine Position im Wachstumsmarkt Batteriematerialien weiter zu stärken. Erst Mitte Juni hatte IBU-tec eine umfassende Vertriebskooperation für das eigene Batterieprodukt mit einem asiatischen Global Player bekannt gegeben - noch vor Beginn des offiziellen Verkaufsstarts des eigenen LFP-Materials in Q4/2021.



Dr. Arndt Schlosser, CSO, IBU-tec advanced materials AG: "Durch die geplante Partnerschaft können wir unsere Marktdurchdringung im Batteriebereich weiter forcieren. Von einer Zusammenarbeit profitieren beide Unternehmen gleichermaßen. Wir liefern das von uns hergestellte Material, welches Blackstone Technology für die Kathodenherstellung der Batteriezelle benutzen wird. Gemeinsam würde es uns damit gelingen, eine Versorgungskette für LFP-Batterien zuverlässig aufzubauen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Nutzung und Sicherung nachhaltiger Energiequellen in Deutschland." Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rd. 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Die Produkte sind unter anderem wichtige Bestandteile von Batteriematerialien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher sowie von Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduzierung von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.ibu-tec.de.



