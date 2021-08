Haldor Topsoe plant am bestehenden Produktionsstandort Bayport, Texas, eine Anlage für Hydroprocessing-Katalysatoren mit einer Kapazität von 15.000 t/a. Sowohl in der traditionellen Raffination als auch in der Herstellung von erneuerbaren Treibstoffen steigt derzeit der Bedarf an leistungsfähigen Katalysatoren. Um diese Nachfrage zu bedienen, erhöht Topsoe sowohl die Produktionskapazität für seine TK-Katalysatorfamilie. Die Anlage soll voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 voll betriebsbereit sein. Die erhöhte Produktionskapazität soll auch dazu beitragen, die wachsende Nachfrage ...

