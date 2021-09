Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power macht einen weiteren Schritt in seinem Vorhaben, grünen Wasserstoff in den kommenden Jahren zu kompetitiven Preisen anbieten zu können. So kündigte das Unternehmen jüngst an, in Kalifornien eine innovative Anlage bauen zu wollen, die aus Abwasser den emissionsfreien Treibstoff generiert.? Plug Power investiert in riesige Wasserstoff-Produktionsstätte? Zur Herstellung von grünem Hydrogen soll Abwasser genutzt werden? Eigener Solarpark stellt Energieversorgung ...

