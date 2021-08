Düsseldorf (ots) - +++ Neuer Landesvorstand mit sieben Mitgliedern komplett +++ Bundestags- und Landtagswahl stehen an +++ PIRATEN wollen zurück in den Landtag +++Am 3. und 4. Juli fand der erste Landesparteitag der PIRATEN NRW in diesem Jahr statt [1]. Im Fokus der hybriden Veranstaltung stand die Wahl eines neuen Landesvorstands. An den beiden Veranstaltungstagen hatten alle Kandidat:innen die Möglichkeit, sich online oder vor Ort vorzustellen und konnten von den überwiegend online anwesenden Mitgliedern befragt werden. Die Auszählung der Briefwahl fand am Sonntag, dem 1. August in der Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf statt.Wilk Spieker, neu gewählter Vorsitzender der Piratenpartei NRW, kommentiert: "Ich wollte nie Parteipolitik gestalten. Viele Jahre habe ich mich bei NGOs aktiv beteiligt. Ich sehe aber, dass die digitalen Rechte auf Selbstbestimmung immer stärker kontrolliert und beeinträchtigt werden. Nach fast zehn Jahren programmatischer Arbeit bei der Piratenpartei ist nun die Zeit gekommen, aktiv Menschen dazu zu motivieren, 2022 wieder PIRATEN in den Landtag zu wählen."Andrea Deckelmann, neue stellvertretende Vorsitzende, erklärt: "Wir erleben seit 2017 eine Landesregierung, die massiv in unsere Grundrechte eingreift. Unter dem Mäntelchen der Extremismusbekämpfung wurde ein neues Polizeigesetz installiert, und auch das geplante Versammlungsgesetz ist ein dreister Angriff auf unsere Freiheit. Es wird gelogen und geschummelt, während man sich bei den dringend anstehenden Aufgaben, zum Beispiel dem Erreichen der Klimaziele von Lobbyisten ausbremsen lässt. Schwarz-Gelb gehört im nächsten Jahr abgewählt und PIRATEN zurück in den Landtag.""Ich bedanke mich bei allen für das Vertrauen in mich und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und Vorstandskolleg:innen. Jetzt stehen Bundestagswahl und Landtagswahl voll im Fokus, wobei ich sehr zuversichtlich bin, dass wir gemeinsam einen super Wahlkampf hinlegen werden!" ergänzt der neu gewählte politische Geschäftsführer Fabian Holtappels.Der neue Landesvorstand setzt sich wie folgt zusammen:- Vorsitzender: Wilk Spieker, Höxter- Stellvertretende Vorsitzende: Andrea "wako" Deckelmann, Meerbusch- Politischer Geschäftsführer: Fabian Holtappels, Krefeld- Landesschatzmeister: Carsten Nyga, Bielefeld- Generalsekretär: Daniel Jäger, Oberhausen- Beisitzende: Ann "Ysann" Keddi, Halver und Tatjana Kordic Aguiar, RecklinghausenQuellen:[1] https://ots.de/yxXMfBPressekontakt:Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung:Presseteam NRWWilk SpiekerPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenSelbecker Str. 2240472 DüsseldorfTelefon: +49 (0)163 8797064E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.deInternet: http://www.piratenpartei-nrw.de/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4983256